Шаан Гантаарян прокомментировал заявление Байрамова о заключении мирного договора с Арменией

Главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян обратился к заявлению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о возможности заключения с Арменией мирного соглашения. В беседе с Арменпресс Шаан Гантаарян выразил мнение, что заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что подписание мирного договора с Арменией обусловлено “взаимным признанием суверенитета и нерушимости границ”, тесно связано с поспешностью Баку в вопросах делимитации и демаркации границ с Республикой Армения.

Очевидно, что, признавая территориальную целостность и границы, Азербайджан в своем представлении решит и арцахскую проблему. С преамбулой этой тактики Баку выступил президент Азербайджана, заявив, что “арцахский вопрос в прошлом”. А Байрамов предлагает легализовать последствия войны”, - сказал Шаан Гантаарян.

По его словам, вторая часть заявления Байрамова также имеет некоторую условность. “Это было сделано в Вене на внеочередном заседании Постоянного совета ОБСЕ”. По его словам, Баку готов активно сотрудничать с соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ. Он особо выделил разблокировку хозяйственных и транспортных коммуникаций, что является девятым пунктом заявления от 9 ноября. “Получается, что Баку предлагает подписать соглашение о взаимном признании территориальной целостности без урегулирования нагорно-карабахского конфликта и без пункта 8 заявления, касающегося возвращения пленных”, - заключил Шаан Гантаарян.