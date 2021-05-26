В Армении ношение маски на открытых территориях с 1 июня не будет обязательным

Министерство здравоохранения предусмотрело изменение правил эпидемиологической безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве Армении, с 1 июня ношение маски на открытой местности уже не будет обязательным. Для вакцинированных граждан ношение маски в закрытом помещении с 1 июля также не будет обязательным условием.

Вакцинированным считается человек, получивший 2 дозы вакцины, зарегистрированный в системе «Armed E-Health» и имеющий QR-код.

Вакцинация от COVID-19 в Армении проводится 3 вакцинами: «Спутник-V», «АстраЗенека» и «Коронавак». Прививки «АстраЗенека» и «Коронавак» на добровольной основе можно делать людям старше 18 лет. Вакцина «Спутник- V» предназначена для хронических больных старше 18 лет, медицинских работников от 18 до 54 лет, жителей и сотрудников центров социальной помощи.