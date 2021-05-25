Президент Армении и посол РФ коснулись ситуации на границе и возвращения пленных
18:13, 25 Май, 2021
Президент Армении Армен Саркисян 25 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была обсуждена приграничная ситуация в Армении, гуманитарные проблемы, возникшие в нашей стране после войны, в частности, вопрос о скорейшем возвращении армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане.
Собеседники обменялись мнениями о региональной безопасности и стабильности.
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