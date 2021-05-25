Президент Армении и посол РФ коснулись ситуации на границе и возвращения пленных

Президент Армении Армен Саркисян 25 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была обсуждена приграничная ситуация в Армении, гуманитарные проблемы, возникшие в нашей стране после войны, в частности, вопрос о скорейшем возвращении армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане.

Собеседники обменялись мнениями о региональной безопасности и стабильности.