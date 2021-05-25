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Глава МИД Ирана в Ереване встретится с Никол Пашиняном, Арменом Саркисяном и с Ара Айвазяном

Глава МИД Ирана в Ереване встретится с Никол Пашиняном, Арменом Саркисяном и с Ара Айвазяном

В рамках визита в Армению министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественной дипломатии МИД РА.

26 мая министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф посетит Республику Армения. «В рамках визита запланированы встречи с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном», - говорится в сообщении МИД.


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