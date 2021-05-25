Ваан Керобян и министр дорог и градостроительства Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании

24 мая исполняющий обязанности министра экономики Армении Ваан Керобян принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммадом Эслами, прибывшую в Армению с рабочим визитом. Во встрече участие принял и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

Приветствуя гостей, Ваан Керобян отметил, что между Арменией и Ираном в экономической сфере налажены прочные партнерские отношения, армянская сторона заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества и торгово-экономических отношений с Ираном, а также в практических шагах по реализации принятых договоренностей.

Поблагодарив за прием, Мохаммад Эслами подтвердил готовность иранской стороны к реализации инициатив по углублению экономических отношений, и выразил уверенность, что большой потенциал сотрудничества между двумя странами может быть реализован путем вовлечения армяно-иранских компаний в совместные программы.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и привлечение инвестиций, строительство промышленного поселка при участии иранской стороны, улучшение логистической инфраструктуры, упрощение и регулирование процедур в процессе перевозки грузов, а также тарифы на транзит иранских грузов через Армению.

На встрече был затронут и вопрос об открытии новых рейсов между Арменией и Ираном, что может стать дополнительным импульсом для активизации туристического сектора.

Подводя итоги встречи, Ваан Керобян с удовлетворением отметил, что обе стороны готовы зафиксировать практические результаты, выразив надежду, что достигнутые в ходе встречи договоренности помогут двусторонней торговле и транзитным грузоперевозкам придать новый импульс. С этой целью между Министерством экономики Республики Армения и Министерством дорог и градостроительства Исламской Республики Иран был подписан Меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предусматривает создание совместной рабочей группы во главе с заместителем министра экономики. Рабочая группа изучит проблемы, препятствующие торгово-экономическим отношениям, и внесет предложения по их устранению.

Документ подписали и. о. министра экономики Республики Армения Ваан Керобян и министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами.