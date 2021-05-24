Ара Айвазян обсудил с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ ситуацию в приграничных областях Армении

24 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян принял послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении Сергея Копыркина (Россия), Джонатана Лакотта (Франция) и Линн Трейси (США). Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В широком контексте были обсуждены вопросы нагорно-карабахского конфликта и вопросы региональной безопасности и мира.

На встрече обсуждалась ситуация в приграничных районах Армении в связи с проникновением Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения. Исполняющий обязанности министра иностранных дел представил последние события, подтвердив готовность Армении решить вопрос политико-дипломатическими средствами.

И. о. министра Айвазян счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Республики Армения, подчеркнул императив немедленного и безоговорочного выхода азербайджанских вооруженных сил с территории Республики Армения во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

Собеседники обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации.