Ара Айвазян о немедленном выводе азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 24 мая принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшана Зохури. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В центре внимания встречи были вопросы региональной безопасности и мира. Обсуждалась ситуация, создавшаяся в результате провокационных действий Азербайджана в приграничных районах Армении. Глава МИД Армении подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил, которые проникли на суверенную территорию Армении.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-иранской повестки, особо коснулись визитов на высоком уровне, имевших место в последнее время, и хода выполнения договоренностей, достигнутых в результате этих визитов.