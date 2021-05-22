МО опровергает информацию о нахождении азербайджанцев в 5 км от Севана и о захвате высоты

Министерство обороны РА прокомментировало опубликованное азербайджанцами видео, в котором утверждалось, что они дислоцировались на расстоянии 5 км непосредственноот озера Севан и заняли высоту.

В беседе с Арменпресс в Минобороны РА заявили, что противник находится на расстоянии 30 км от Севана.

«Они не вошли на территорию Республики Армения, и никакой высоты не заняли. Высота, показанная на видео, находится на границе. В разных частях этой границы, на разных высотах мы тоже занимаем позиции и несем боевое дежурство», - сказали в Минобороны.