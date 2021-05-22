Время в Ереване: 11:07:36,   22 Май

МО опровергает информацию о нахождении азербайджанцев в 5 км от Севана и о захвате высоты

МО опровергает информацию о нахождении азербайджанцев в 5 км от Севана и о захвате высоты

Министерство обороны РА прокомментировало опубликованное азербайджанцами видео, в котором утверждалось, что они дислоцировались  на расстоянии 5 км непосредственноот озера Севан и  заняли высоту.

В беседе с Арменпресс в Минобороны РА заявили, что противник находится на расстоянии 30 км от Севана.

«Они не вошли на территорию Республики Армения, и никакой высоты  не заняли. Высота, показанная на видео, находится на границе. В разных частях этой границы, на разных высотах мы тоже занимаем позиции и несем боевое дежурство», - сказали в Минобороны.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации