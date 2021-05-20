Городской совет Барселоны признал Геноцид армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Армения в Испании.

На странице посольства в Facebook был опубликован документ о признании Геноцида армян Городским советом Барселоны.

В своих посланиях к 106-й годовщине Геноцида армян депутаты конгресса Испании Марта Росик и Мириам Ногерас выражали обеспокоенность, что Испания пока не признала Геноцид армян. Они отмечали, что продолжат работать в этом направлении.