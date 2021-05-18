Докладчик ПАСЕ посетит Армению для изучения гуманитарных последствий карабахского конфликта

Комиссия по вопросам миграции, беженцев и населения Парламентской ассамблеи Совета Европы с 19 по 22 мая направит в Армению докладчика ПАСЕ Пола Гавана (Ирландия). Как передает «Арменпресс», в ходе визита он соберет информацию для своего доклада “Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном”.

Он проведет встречи с парламентариями, в том числе и с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, с сотрудниками различных министерств, которые имеют дело с гуманитарными последствиями конфликта. Гаван встретится также с перемещенными лицами, с членами семей пленных и без вести пропавшим, с лидерами и представителями гражданского общества, а также с Защитником прав человека Армении Арманом Татояном.

Визит даст возможность понять роль и значение международных организаций, занимающихся данной проблемой в Армении, в том числе и роль Международного комитета Красного Креста и офисов ООН, в частности, Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.

Позже, летом Гаван посетит и Азербайджан.

Ожидается, что его доклад будет готов к осени.