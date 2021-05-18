Известна первая тройка предвыборного списка ППА

Предвыборный список партии “Процветающая Армения” возглавит лидер политической силы Гагик Царукян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил депутат от фракции НС “Процветающая Армения” Арман Абовян.

Вторым номером в списке будет Микаел Мелкумян, а следующей - Ивета Тоноян”, - сообщил Арман Абовян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.