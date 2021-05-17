Reset: Ремонт смартфонов, планшетов и мобильных модемов в UCOM

Компания Ucom предлагает воспользоваться услугой Reset, благодаря которой клиенты смогут починить любого типа и сложности смартфоны, планшеты и мобильные модемы. Для ремонта нужно будет обратиться в любой из центров обслуживания абонентов Ucom, откуда гаджеты будут отправлены на профессиональную диагностику. Для диагностики потребуется максимум 3 рабочих дня.

«В век инновационных технологий неисправный гаджет может стать настоящей проблемой. Поэтому Ucom предлагает отремонтировать их у наших лучших специалистов, чтобы продолжить приятное общение в самой быстрой сети Армении», - сказал генеральный директор Ucom Ара Хачатрян. Следует отметить, что цены и сроки данной услуги будут зависеть от степени сложности проблемы. Добавим также, что в ремонтном центре представлен широкий выбор качественных запчастей.