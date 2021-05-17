За месяц в Спортивно-концертном комплексе регистрацию брака проводят более 30 пар

Брачующиеся имеют возможность провести государственную регистрацию брака в зале “Армения” Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна. Заместитель министра юстиции Армении Ваге Даниелян на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», отметил, что в комплексе ежемесячно регистрируется более 30 браков.

“Нам кажется, что возможность регистрации брака в торжественных условиях в комплексе весьма эффективна, у населения есть желание. Наша цель - предоставлять людям услуги на таком высоком уровне, который удовлетворит их”, - сказал Ваге Даниелян.

Замминистра сообщил, что в зависимости от потребности условия для торжественной государственной регистрации брака будут созданы и в других городах.

Государственная регистрация брака осуществляется специалистами Агентства Записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Армения. Подавать заявления на торжественную регистрацию брака могут и граждане Республики Армения и иностранные граждане, а также лица, не имеющие гражданства.

Заявки необходимо подавать в Объединенный офис государственных услуг (Вазген Саркисян, 3) во все рабочие дни, с 09:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00.