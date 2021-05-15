COVID-19: в Армении подтверждено 282 новых случая, выздоровели 636 человек

По состоянию на 11:00 часов 15 мая в Армении подтверждено 282 новых случая коронавируса, 636 граждан выздоровели, 13 умерли. За сутки проведено 3178 тестов. Таким образом, общее количество тестов составило 1.030.335.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В целом подтверждено 220729 случаев заболевания коронавирусом, из которых 208100 – случаи излечения и 4301 - смерти. 7257 пациентов в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1058.

COVID-19 Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.