Переговоры с азербайджанской стороной относительно пересечения границы Армении будут продолжены 15 мая

Переговоры с азербайджанской стороной относительно пересечения государственной границы Армении завершены, они будут продолжены 15 мая в 15:00. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании НС 14 мая заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, представив последнюю информацию относительно пограничной ситуации.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении заявил, что по картам 102-й российской военной базы также было подтверждено, что представители вооруженных сил Азербайджана находятся в пределах государственных границ Республики Армения.

«Для международного сообщества и партнеров по ОДКБ очень важно уточнение, какой стране, в конце концов, принадлежит территория с данными координатами.

Сегодня к переговорам присоединился представитель 102-й российской военной базы со своими рабочими картами, и было сделано очень важное заявление о том, что наши карты и карты российской военной базы недвусмысленно подтверждают наши утверждения о координатах границы», - подчеркнул Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра считает очень важным констатацию факта, что согласно рабочим картам 102-й российской военной базы эта территория является территорией Республики Армения, а значит, это территория ответственности ОДКБ и Армяно-российской объединенной военной группировки.