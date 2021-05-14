Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Пашинян обратился к РФ с просьбой о военной помощи

Пашинян обратился к РФ с просьбой о военной помощи

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на внеочередном заседании Национального Собрания, что сегодня он направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой к России оказать военную помощь Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что данный шаг был сделан после договоренностей на высшем уровне, согласно которым Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении, договоренность была выполнена лишь частично.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации