Пашинян обратился к РФ с просьбой о военной помощи

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на внеочередном заседании Национального Собрания, что сегодня он направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой к России оказать военную помощь Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что данный шаг был сделан после договоренностей на высшем уровне, согласно которым Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении, договоренность была выполнена лишь частично.