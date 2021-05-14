Пашинян обратился к РФ с просьбой о военной помощи
19:37, 14 Май, 2021
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на внеочередном заседании Национального Собрания, что сегодня он направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой к России оказать военную помощь Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.
Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что данный шаг был сделан после договоренностей на высшем уровне, согласно которым Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении, договоренность была выполнена лишь частично.
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