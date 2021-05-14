Урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе посредством СБ ООН: Елисейский дворец

Елисейский дворец по поводу телефонного разговора и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона сделал заявление, что для восстановления стабильности и безопасности в регионе ситуацию возможно урегулировать посредством Совета Безопасности ООН.

Как передает «Арменпресс», Елисейский дворец, в частности, подчеркнул: “Эммануэль Макрон подтвердил приверженность Франции территориальной целостности Республики Армения и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении”.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.