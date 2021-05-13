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И.о. главы МИД Армении представил американской стороне провокационные действия Азербайджана

И.о. главы МИД Армении представил американской стороне провокационные действия Азербайджана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 13 мая провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, основной темой телефонного разговора было обсуждение вопросов региональной безопасности и стабильности. И. о. министра Айвазян подробно представил своему собеседнику провокационные действия, осуществленные азербайджанскими вооруженными подразделениями на суверенной территории Армении, и сложившуюся в результате этого ситуацию. Ара Айвазян подчеркнул неприемлемость и недопустимость провокационных действий Азербайджана против территориальной целостности Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что проявление терпимости международного сообщества к подобным посягательствам на суверенитет Армении чревато угрозой дестабилизации региона.


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