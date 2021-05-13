И.о. главы МИД Армении представил американской стороне провокационные действия Азербайджана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 13 мая провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, основной темой телефонного разговора было обсуждение вопросов региональной безопасности и стабильности. И. о. министра Айвазян подробно представил своему собеседнику провокационные действия, осуществленные азербайджанскими вооруженными подразделениями на суверенной территории Армении, и сложившуюся в результате этого ситуацию. Ара Айвазян подчеркнул неприемлемость и недопустимость провокационных действий Азербайджана против территориальной целостности Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что проявление терпимости международного сообщества к подобным посягательствам на суверенитет Армении чревато угрозой дестабилизации региона.