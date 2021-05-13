Ара Айвазян и действующий председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Сюникской области

И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 13 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Ключевой темой разговора была ситуация на приграничных территориях Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян подробно представил коллеге ситуацию, сложившуюся вследствие действий азербайджанских вооруженных сил в Сюникской области Армении, назвав недопустимым попытку посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения и действующий председатель ОБСЕ согласились с тем, что подобные действия представляют собой серьезный вызов региональной безопасности и миру. В этом контексте и.о. министра иностранных дел отметил, что действия Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета государства-члена ОБСЕ, предыдущие угрозы являются прямым следствием неадекватной реакции международного сообщества на войну, развязанную против народа Арцаха 27 сентября прошлого года, и на крайне агрессивные действия Азербайджана в последующий период.

Стороны подтвердили свою приверженность совместным усилиям по поддержанию безопасности, мира и стабильности в регионе ОБСЕ.