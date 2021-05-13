Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за использования ископаемого топлива для получения криптовалюты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом в среду заявил глава Tesla Илон Маск в твиттере.

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - написал Маск в соцсети.

Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии компания не планирует также продавать свои биткойны и использовать их для операций.

На фоне этого заявления стоимость биткойна минувшей ночью упала до $46,8 тыс., следует из данных портала CoinDesk. К 3:45 (по московскому времени) курс поднялся до $50 тыс. за монету.