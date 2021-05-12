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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Цицернакаберд

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Цицернакаберд

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с исполняющим обязанности вице-премьера Республики Армения Тиграном Авиняном посетил Цицернакаберд, возложил цветы и почтил память жертв Геноцида армян, а также полил посаженную им в ходе одного из предыдущих визитов ель на “Аллее памяти”.

Как сообщает Арменпресс, ранее Тигран Авинян в аэропорту “Звартноц” встретил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, прибывшего с официальным визитом в Армению.


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