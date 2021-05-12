Президент Литвы передал спикеру НС Армении слова поддержки семьям жертв 44- дневной войны

Находящаяся в Литовской Республике с официальным визитом делегация НС во главе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя армянскую делегацию, президент Литвы отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Касаясь отношений РА – ЕС, он особо остановился на ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое вступило в силу 1 марта этого года. Науседа передал Мирзояну слова поддержки семьям жертв 44-дневной войны.

Председатель НС А.Мирзоян, выразив благодарность за прием, высоко оценил основанный на взаимном уважении уровень диалога между двумя странами и выразил надежду, что двусторонние контакты вновь активизируются наряду с преодолением пандемии. Представляя текущую ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского конфликта, спикер парламента Армении подчеркнул необходимость возобновления переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ – для закрепления права арцахских армян на самоопределение.