Тагуи Товмасян представила подробности о ситуации на границе в Гегаркуникской области

Депутат Национального собрания Армении Тагуи Товмасян представила подробности разговора с командиром армейского корпуса о приграничной ситуации в Гегаркуникской области. Как сообщает Арменпресс, депутат сделала об этом запись на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, уважаемые жители Гегаркуникской области. Информация о том, что азербайджанские вооруженные силы продвигаются к селу Шоржа Варденисского района, меня также очень обеспокоила. Я вношу коррективы.

Я недавно говорила с командиром нашего армейского корпуса. Хочу передать его слова о том, что азербайджанские вооруженные силы не делали никаких посягательств на государственную границу Армении на участке Гегаркуникской области, не проявляли никакой агрессии в отношении нашей области.

Что же произошло? После подписания пресловутого документа 9-10 ноября, когда был передан Карвачар, азербайджанские вооруженные силы из-за обильного снегопада были размещены на тех позициях, где это было возможно. Теперь снег растаял, в районах, находящихся под их контролем, они стали продвигаться вперед, то есть ближе к нам. Генерал особо подчеркнул, что они не приближались и не могут приблизиться к государственной границе даже на миллиметр. Словом, в Гегаркуникской области беспокоиться пока не о чем. Я верю словам командующего, потому что во время 44-дневной войны этот армейский корпус воевал героически, не отступил ни на 1 метр, и даже, наоборот, во время войны мы получили позиционное преимущество. Мы сдали Карвачар и прилегающие районы без единого выстрела, с глубокой скорбью в наших сердцах”, - написала депутат.