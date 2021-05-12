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Актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет

Актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет

 Американский актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет. Его сын Майкл Ллойд рассказал, что актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Associated Press.

Артист родился 8 ноября 1914 года в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси и начал играть в подростковом возрасте,cообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ллойд сотрудничал с Чарли Чаплином, Жаном Ренуаром и Альфредом Хичкоком. Одной из самых знаменитых ролей для актера стала роль злодея в фильме Хичкока "Диверсант". За свою карьеру Ллойд снялся более чем в 60 картинах.

С 2014 года в Лос-Анджелесе 8 ноября отмечается как "День Нормана Ллойда".


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