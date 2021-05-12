В Армению поступила новая партия вакцины “Спутник-V”

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране продолжаются процессы вакцинации, а также приобретения и ввоза новых партий вакцин.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения, в Армению поступило 14 000 вторых доз вакцины “Спутник-V”. Первая доза этой же вакцины уже распределена среди учреждений первичной медико-санитарной помощи, и граждане групп риска получают свои прививки.

Вакцина “Спутник- V” предназначена для групп риска: медицинских работников в возрасте от 18 до 54 лет, хронических больных в возрасте от 18 до 54 лет, жителей центров социальной помощи в возрасте от 18 до 54 лет. Вакцинация “AstraZeneca” проводится среди лиц старше 18 лет на добровольной основе. Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00. В то же время мобильные группы вакцинации действуют и в некоторых общественных местах. В Ереване: на Северном проспекте, в ТЦ “Далма Гарден”, в ТЦ “Мегамол”, в Гюмри: на площади Вардананц, в Ванадзоре на площади Айка, в Дилижане, рядом с мэрией.

Иностранные граждане, проживающие в Армении, также могут быть вакцинированы. Вакцинация для всех - бесплатна.