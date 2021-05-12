Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян по случаю праздника Эйд аль-Фитр направил поздравительные послания Королю Иорданского Хашимитского Королевства, президенту и премьер-министру Арабской Республики Египет, президенту Сирийской Арабской Республики, вице-президенту Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министру Тунисской Республики, премьер-министру Ирака, Эмиру Государства Кувейт и премьер-министру, Султану Султаната Оман, пожелав им крепкого здоровья и успехов. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Никол Пашинян пожелал дружественным народам этих стран мира и процветания, придав важность сотрудничеству с ними.