Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 28, среди них 10 детей, еще 152 человека ранены. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил минздрав сектора Газа.

"Количество жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 28, в том числе 10 детей, 152 человека были ранены в результате авиаударов", - сообщили журналистам в минздраве сектора Газа.

С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.

С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней на фоне разгонов военными палестинцев, которые собираются на молитвы перед окончанием месяца мусульманского поста Рамадан в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Протесты также были спровоцированы попытками выселения палестинских семей из районов в Восточном Иерусалиме.

Как сообщил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, свыше 1,1 тысячи палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в период с 7 по 10 мая. Кроме того, в столкновениях пострадали как минимум 20 израильтян, большинство из которых военные.