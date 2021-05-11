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Премьер-министр Грузии проведет встречи с Николом Пашиняном и Ара Айвазяном

Премьер-министр Грузии проведет встречи с Николом Пашиняном и Ара Айвазяном

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 12 мая с официальным визитом посетит Армению. В рамках визита запланированы встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в Мемориальном комплексе Цицернакаберд премьер-министр Грузии воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

От имени исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна будет дан официальный обед в честь премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.


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