Заместитель председателя КГД принял и. о. директора Армянского офиса АМР США

Заместитель председателя КГД Ашот Мурадян принял исполняющего обязанности директора Армянского офиса Агентства международного развития США Дэвида Хоффмана. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

На встрече Ашот Мурадян представил основные направления деятельности КГД, намеченные на ближайшие 5 лет стратегической программой развития и улучшения администрирования Комитета по государственным доходам Армении. В частности: повышение эффективности налогового и таможенного администрирования, предотвращение правонарушений, модернизация инфраструктур, предоставление услуг по обслуживанию налогоплательщиков с усовершенствованием систем управления, укрепление сотрудничества и доверия между налогоплательщиками и КГД.

Исполняющий обязанности директора Армянского офиса Агентства международного развития США Дейвид Хоффман в свою очередь отметил, что Армянским офисом Агентства международного развития была разработана “Стратегия сотрудничества в области развития страны на 2020-2025 годы”, в рамках которой могут быть обсуждены направления возможного сотрудничества.

На встрече стороны выразили готовность предпринять действенные шаги по дальнейшему расширению сотрудничества между двумя структурами.