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Делегация НС во главе с председателем Араратом Мирзояном с официальным визитом выезжает в Литву

Делегация НС во главе с председателем Араратом Мирзояном с официальным визитом выезжает в Литву

Начинается официальный визит делегации Национального собрания, возглавляемой председателем НС Араратом Мирзояном в Литовскую Республику. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью НС РА сообщило, что в составе делегации председатель постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Аркадий Хачатрян, заместитель председателя комиссии Артак Манукян, руководитель группы дружбы Армения-Литва Ануш Беглоян, руководитель армянской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Айк Конджорян.

В рамках официального визита ожидаются встречи с высшим руководством Литовской Республики.


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