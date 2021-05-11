Делегация НС во главе с председателем Араратом Мирзояном с официальным визитом выезжает в Литву

Начинается официальный визит делегации Национального собрания, возглавляемой председателем НС Араратом Мирзояном в Литовскую Республику. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью НС РА сообщило, что в составе делегации председатель постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Аркадий Хачатрян, заместитель председателя комиссии Артак Манукян, руководитель группы дружбы Армения-Литва Ануш Беглоян, руководитель армянской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Айк Конджорян.

В рамках официального визита ожидаются встречи с высшим руководством Литовской Республики.