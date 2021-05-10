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На территории Армении одна труднопроходимая автодорога

На территории Армении одна труднопроходимая автодорога

МЧС Армении сообщает, что на территории Армении всего одна труднопроходимая автодорога. Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении,  автодорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд - открыта, дорога к озеру Кари Арагацотнской области - труднопроходима.   


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