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Никол Пашинян в сопровождении Артака Давтяна посетил одну из воинских частей Гегаркуникской области 

Никол Пашинян в сопровождении Артака Давтяна посетил одну из воинских частей Гегаркуникской области 

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения  Никол Пашинян в сопровождении начальника Генштаба Вооруженных сил Артака Давтяна посетил N-скую воинскую часть Гегаркуникской области. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворгян. 

«Наш долг перед нашими мучениками - построить сильную, справедливую, правовую, гордую и счастливую страну. И мы не имеем права допустить, чтобы кровь наших мучеников была пролита напрасно. Наша Родина, ее строительство, ее развитие, ее гордость должны быть нашим величайшим уважением к нашим мученикам.  И в авангарде этой гордости находится армянская героическая армия», - по словам пресс-секретаря, сказал Пашинян,.

И.о. премьер-министра вручил государственные награды ряду военнослужащих — за заслуги перед Отечеством.


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