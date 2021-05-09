Никол Пашинян в сопровождении Артака Давтяна посетил одну из воинских частей Гегаркуникской области
Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян в сопровождении начальника Генштаба Вооруженных сил Артака Давтяна посетил N-скую воинскую часть Гегаркуникской области.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворгян.
«Наш долг перед нашими мучениками - построить сильную, справедливую, правовую, гордую и счастливую страну. И мы не имеем права допустить, чтобы кровь наших мучеников была пролита напрасно. Наша Родина, ее строительство, ее развитие, ее гордость должны быть нашим величайшим уважением к нашим мученикам. И в авангарде этой гордости находится армянская героическая армия», - по словам пресс-секретаря, сказал Пашинян,.
И.о. премьер-министра вручил государственные награды ряду военнослужащих — за заслуги перед Отечеством.
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