Никол Пашинян в сопровождении Артака Давтяна посетил одну из воинских частей Гегаркуникской области 

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян в сопровождении начальника Генштаба Вооруженных сил Артака Давтяна посетил N-скую воинскую часть Гегаркуникской области.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворгян.

«Наш долг перед нашими мучениками - построить сильную, справедливую, правовую, гордую и счастливую страну. И мы не имеем права допустить, чтобы кровь наших мучеников была пролита напрасно. Наша Родина, ее строительство, ее развитие, ее гордость должны быть нашим величайшим уважением к нашим мученикам. И в авангарде этой гордости находится армянская героическая армия», - по словам пресс-секретаря, сказал Пашинян,.

И.о. премьер-министра вручил государственные награды ряду военнослужащих — за заслуги перед Отечеством.