НС снизило порог вхождения в парламент для партий 

Национальное Собрание Армении приняло во втором чтении и полностью пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс”. Как сообщает Арменпресс, пакет был принят единогласно 81 голосом “за”.

Законопроектом предлагается снизить порог вхождения в парламент для партий с 5% до 4% и повысить пороги для блоков: для блоков из 3-х партий до 8%, а для блоков из 4 и более партий - 10%.

Законодательный пакет предусматривает закрепление силой закона проведение предвыборных дебатов на Общественном телевидении, расширение списка расходов, производимых фондами, существенное снижение возможности увеличения количества депутатов НС.