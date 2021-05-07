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Аппарат офиса Защитника прав человека Армении опровергает информацию об отставке Армана Татояна

Аппарат офиса Защитника прав человека Армении опровергает информацию об отставке Армана Татояна

Аппарат офиса Защитника прав человека Армении опровергает муссируемую информацию об отставке омбудсмена Армана Татояна. Арменпресс представляет заявление офиса омбудсмена:

«Опубликованная сегодня информация об отставке Защитника прав человека Армана Татояна не соответствует действительности. Омбудсмен не имеет никакого отношения к политическим процессам и действует исключительно по принципу профессиональной, аполитичной работы».


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