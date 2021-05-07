Аппарат офиса Защитника прав человека Армении опровергает информацию об отставке Армана Татояна
16:57, 7 Май, 2021
Аппарат офиса Защитника прав человека Армении опровергает муссируемую информацию об отставке омбудсмена Армана Татояна. Арменпресс представляет заявление офиса омбудсмена:
«Опубликованная сегодня информация об отставке Защитника прав человека Армана Татояна не соответствует действительности. Омбудсмен не имеет никакого отношения к политическим процессам и действует исключительно по принципу профессиональной, аполитичной работы».
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