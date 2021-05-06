МИД Армении приветствует принятие парламентом Латвии декларации о признании Геноцида армян
Всеобщее признание Геноцида армян - одна из важнейших гарантий безопасности армянского народа в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Армении, в котором министерство приветствует принятие парламентом Латвии декларации о признании Геноцида армян.
В заявлении МИД отмечается, что принятие парламентом Латвии декларации о признании Геноцида армян является еще одним шагом к всеобщему признанию и осуждению Геноцида армян.
«Эта декларация важно не только в плане восстановления исторической справедливости и истины, но и предотвращения подобных преступлений в будущем. Всеобщее признание Геноцида армян - одна из важнейших гарантий безопасности армянского народа в регионе», - отмечается в заявлении МИД Армении.
В заявлении также подчеркивается, что Армения разделяет позицию латвийского парламента о том, что признание таких преступлений призвано построить будущее, в котором уважаются права человека, и каждый человек может быть свободным и безопасным.
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