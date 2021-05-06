Франция обеспокоена открытием «парка трофеев» в Баку, где представлена армянская военная техника, взятая в качестве трофея во время войны, а также якобы изображающие армянских солдат восковые фигуры. Об этом сообщил дипломатический источник «Арменпресс» в МИД Франции.

«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция привержена достижению прочного мира и процветания в регионе. Франция обеспокоена публичной экспозицией, организованной на открытии парка, посвященного военной победе Азербайджана в недавнем конфликте в Нагорном Карабахе. Хотя этот смертоносный конфликт принес горе и бедствие многим семьям как в Армении, так и в Азербайджане, церемония открытия противоречит желанию восстановить мир, о котором неоднократно заявляли власти Азербайджана», - сказал дипломатический источник.

Франция продолжит работу с другими сопредседателями для достижения целей текста заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. «Этого потребовали президент и министр», - говорится в ответе МИД.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шаффер (США) накануне выступили с заявлением, в котором подчеркнули необходимость уделить особое внимание достижению окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе известных сторонам элементов и принципов. В этой связи сопредседатели призвали стороны возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Они напомнили о предложении организовать под своей эгидой прямые двусторонние консультации в целях рассмотрения и согласования сторонами без предварительных условий структурированной повестки дня, отражающей приоритеты сторон. Сопредседатели также напомнили о необходимости принятия дополнительных усилий в целях возвращения военнопленных и иных удерживаемых лиц в соответствии с положениями Международного гуманитарного права.