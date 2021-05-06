Лавров почтил в Цицернакаберде память жертв Геноцида армян

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Прибывший 6 мая в Ереван с рабочим визитом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, в сопровождении исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна, посетил мемориал Цицернакаберд.

Как сообщает «Арменпресс», глава МИД России возложил венок перед мемориалом, возложил цветы к Вечному огню, почтил память жертв Геноцида армян.

Затем Лавров полил дерево, которое он посадил в 2007 году в мемориальном парке Цицернакаберд.

Османской империей в 1915 году Геноцид армян - величайшее преступление начала 20 века. Около 30 государств, в том числе Государственная Дума России признали и осудили геноцид. 14 апреля 1995 года Госдумой РФ было принято заявление об осуждении Геноцида армян, 2006 года он выступил с заявлением, осуждающим Геноцид армян. Затем в 1995 году Госдума вновь приняла заявление в связи со 100-летием геноцида армян 24 апреля.