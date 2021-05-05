НС на закрытом заседании обсуждает доклад комиссии по расследованию обстоятельств Апрельской войны

НС на закрытом заседании обсуждает доклад следственной комиссии по расследованию обстоятельств Апрельской войны. Как сообщает Арменпресс, НС решило, что, документ, сформированный в результате работы комиссии, содержит множество государственных секретов, поэтому его необходимо обсуждать на закрытом заседании.

С целью изучения обстоятельств четырехдневной Апрельской войны 2016 года в 2019 году была создана следственная комиссия Национального собрания. Председателем комиссии был назначен председатель постоянной комиссии Парламента по вопросам обороны и безопасности, член фракции “Мой шаг” Андраник Кочарян.

На заседания следственной комиссии по расследованию обстоятельств военных действий Апреля 2016 года, были приглашены и приняли участие третий президент Армении Серж Саргсян, бывший премьер-министр Карен Карапетян и ряд других высокопоставленных чиновников.