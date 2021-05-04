На родину вернулись трое военнопленных

Трое армянских военнопленных перевезены из Баку в Ереван. Самолет приземлился в ереванском аэропорту Эребуни.

«В результате усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в условиях растущего международного давления Азербайджан вернул трех армянских военнопленных. Мы полны надежды, что этот процесс получит свое логическое продолжение и скорейшее завершение», - сказали Арменпресс в офисе и.о. вице-премьера РА Тиграна Авиняна.