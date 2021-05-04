Ара Айвазян провел телефонные переговоры с главами МИД Кыргызстана и Таджикистана

4 мая по инициативе армянской стороны исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, глава МИД Армении в беседе со своим киргизским коллегой подчеркнул важность усилий, направленных на поддержание стабильности и мира в центральноазиатском регионе. «Высказана надежда, что благодаря предпринятым шагам в будущем удастся предотвратить пограничные столкновения. Ара Айвазян выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами, отмеченными во время пограничного инцидента, и пожелал раненым скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в ходе беседы был затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня, которые были подняты в ходе встречи, состоявшейся 2 апреля в рамках министерского заседания СНГ.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Таджикистана СироджиддиномМухриддином министр иностранных дел Армении подчеркнул важность усилий по поддержанию стабильности и мира в центральноазиатском регионе. В беседе со своим таджикским коллегой Ара Айвазян также выразил надежду, что благодаря предпринятым шагам удастся предотвратить приграничные столкновения в будущем, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в пограничном инциденте и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

В ходе беседы исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня.

Состоялся обмен мнениями о предстоящих мероприятиях в рамках председательства Таджикистана в ОДКБ.