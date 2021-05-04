Российская авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Армению

Российская авиакомпания «Победа» объявила об увеличении полетов в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает авиакомпания на своей официальной странице в Facebook.

«Весна - прекрасное время, чтобы узнать эту плодородную землю. Давайте полетим, искупаемся в легендарном озере Севан, проедемпо самой длинной канатной дороге в мире, прогуляемся вечером по Еревану», - говорится в заявленииа/к «Победа».

Таким образом, с 1 июня этого года авиакомпания будет выполнять в Армению 4 рейса в неделю. В частности, каждый четверг будут выполняться рейсы туда и обратно в направлении Москва - Гюмри, по субботам - Сочи –Гюмри и обратно, по пятницам - направлении Краснодар –Гюмри и обратно, а со 2 июня каждое воскресенье в направлении. - Минводы–Гюмри и обратно.