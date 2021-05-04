Доклад комиссии НС по обстоятельствам Апрельской войны будет обсужден на закрытом заседании
Доклад следственной комиссии НС по расследованию обстоятельств Апрельской войны будет обсужден на закрытом заседании Парламента.
Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято 71 голосами “за” при 1 воздержавшемся.
Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян отметил, что документ, сформированный в результате работы комиссии, содержит множество государственных секретов, поэтому его необходимо обсуждать на закрытом заседании.
На заседания следственной комиссии по расследованию обстоятельств военных действий, развернувшихся в апреле 2016 года, были приглашены и приняли участие третий президент Армении Серж Саргсян, бывший премьер-министр Карен Карапетян и ряд других высокопоставленных чиновников.
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