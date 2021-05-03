 Национальное собрание не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра

По итогам голосования в Национальном собрании Армении Никол Пашинян не был избран премьер-министром Армении, что обеспечивает возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Кандидатуру Никола Пашиняна выдвинула фракция парламента “Мой шаг”, член которой Ален Симонян заявил, что они воздержатся.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, чтобы, распустить парламент, и организовать внеочередные парламентские выборы.

Согласно Конституции Республики Армения, если в Парламенте дважды не избирается премьер-министр, то Национальное собрание распускается. Фракция “Мой шаг” с учетом данной процедуры заявила, что выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна.

Никол Пашинян после встреч с руководителями парламентских фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.