Уже возможно начать широкомасштабную вакцинацию: Пашинян призвал депутатов вакцинироваться

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян призвал общественных деятелей и депутатов сделать вакцинацию от COVID-19, продемонстрировав на собственном примере и отметив, что он и его жена уже вакцинированы.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом в своем выступлении в Национальном собрании на обсуждении вопроса об избрании премьер-министра.

“Я хочу призвать всех - сделать прививки. Прошу и депутатов НС сделать прививки, и не скрывать факта вакцинации. Сейчас в мире много обсуждений, и велика вероятность того, что со второй половины 2021 года могут быть введены ограничения на поездки для не вакцинированных граждан. Будет ли принято такое решение или нет, пока сложно сказать, но мы должны учесть это, - сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что в Армении сейчас имеется достаточно вакцин, причем разных видов. “И теперь есть возможность начать масштабную вакцинацию. Сейчас мы находимся на этапе понижения случаев инфицированности. Если мы правильно организуем вакцинацию, мы сможем быстро преодолеть эпидемию”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что уровень вакцинации в данной стране является очень важным критерием для активации в качестве пункта назначения для международных туристических агентств. По его словам, если цикл вакцинации в Армении будет правильно организован, можно будет вернуть объемы 2019 года. Пашинян сообщил, что отели, предприятия общественного питания и сервисные компании организуют вакцинацию своих сотрудников.

“Сегодня утром мы с министром здравоохранения обсуждали, что, возможно, будет выпущен какой-то государственный знак для предприятий, на которых вакцинировано более 70% сотрудников, будет упомянуто, что нахождение в этих компаниях, использование их услуг относительно или в целом безопасно”, - сказал Пашинян и призвал не предаваться спекуляциям относительно вакцин. Он призвал депутатов собственным примером доказать значение этого процесса.

26 апреля в Армению была ввезена новая партия российской вакцины “Sputnik-V”, рассчитанная на 14 000 человек (первый компонент).

28 марта посредством инициативы COVAX FACILITY в Армению была ввезена первая партия вакцины компании “AstraZeneca” от COVID-19 - 24 000 доз.

А 8 апреля была завезена первая партия вакцины “Спутник- V” - 15 000 доз, рассчитанная на 7 500 человек. В ночь на 1 мая в Армению была импортирована вакцина “CoronaVac” китайской компании “Sinovac”, подаренная Армении правительством Китая.

Вакцинация от COVID-19 для лиц, находящихся в группе риска, для медработников первичного звена на всей территории республики ведется во все дни недели.

В Армении вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе.