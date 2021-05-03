Армен Саргсян поздравил президента Польши с Днем Конституции

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю национального праздника - Дня Конституции направил президенту Республики Польша Анджею Дуде поздравительное послание.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по и связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Подчеркнув важность развития и углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Арменией и Польшей, президент Армении выразил уверенность, что благодаря углублению взаимодействия армяно-польские отношения удастся поднять на качественно новый уровень, во благо двух стран и народов.

Президент Армен Саргсян пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья, а народу Польши - мира и благоденствия.