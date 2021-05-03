Армен Саргсян поздравил президента Польши с Днем Конституции
12:02, 3 Май, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю национального праздника - Дня Конституции направил президенту Республики Польша Анджею Дуде поздравительное послание.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по и связям с общественностью Аппарата президента Армении.
Подчеркнув важность развития и углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Арменией и Польшей, президент Армении выразил уверенность, что благодаря углублению взаимодействия армяно-польские отношения удастся поднять на качественно новый уровень, во благо двух стран и народов.
Президент Армен Саргсян пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья, а народу Польши - мира и благоденствия.
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