Глава МИД Литвы сказал в Баку о признании Геноцида армян

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсберг заявил в Баку, что его страна признает Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в ответ на вопрос одного из журналистов после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Уроки истории очень трудны, особенно для тех, кто не частью его. Мы учимся понимать позиции другой стороны, смотреть на историю их глазами, ставить себя на их место. Этот процесс требует много времени. Некоторые процессы намного проще, чем другие. Мы увидели, что президент США признал четкую историческую правду от имени своей страны точно так же, как сделала это Литва», - сказал Ландсберг, выразив уверенность в том, что факты должны быть представлены и получить оценку.