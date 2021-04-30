Армен Саргсян направил благодарственные письма Эрику Эсраиляну, Ким Кардашян и Шерелин Саргсян

Президент Армен Саргсян направил благодарственные письма Эрику Эсраиляну, продюсеру голливудского фильма “Обещание” о Геноциде армян, врачу, содиректору Медицинского центра Дэвида Геффена Калифорнийского университета, телезвезде Ким Кардашьян и известной актрисе и певице Шерелин Саргсян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В письме Эрику Эсраиляну президент Саргсян особо отметил влияние фильма “Обещание”. “Хочу отметить преданность Кирка Керкоряна, его чувство долга и веру, которые помогли ему реализовать ряд проектов, в том числе и съемки фильма “Обещание”. Фильм получил высокие оценки и оказал большое влияние на повышение осведомленности о Геноциде армян. Несомненно, огромное влияние Кирка сыграло здесь значительную роль.

Вместе мы должны подумать о том, как оценить огромное наследие Кирка и извлечь пользу из его искреннего патриотизма. Благодарю за Ваши усилия и выполнение обещания”.

В письме, адресованном Ким Кардашьян, президент Саргсян отметил: “Ваше влияние и влияние Вашей семьи огромно не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Было замечательно видеть, как Ваши действия и шаги смогли сыграть значительную роль в международном признании Геноцида армян. Благодарю за Ваши неустанные усилия и искреннюю преданность этому делу”.

В письме Шер президент Саргсян подчеркнул, что она всегда была в числе деятелей, борющихся против отрицания геноцида. “Ваше влияние сыграло значительную роль в международном признании Геноцида армян. Когда мы объединяем усилия и трансформируем наше видение в реальные и измеримые действия, результат всегда ощутим. Надеюсь снова увидеть Вас в Армении, как и много лет назад”.