РПА пойдет на выборы в альянсе с партией «Родина»

Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян после заседания Высшего органа партии в центральном офисе РПА.

«В результате обсуждения возможных форматов участия было решено начать процесс предвыборного альянса с партией “Родина”», - сказал Ашотян.

Лидером партии «Родина» является бывший директор СНБ Артур Ванецян.