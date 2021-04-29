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РПА пойдет на выборы в альянсе с партией «Родина»

РПА пойдет на выборы в альянсе с партией «Родина»

Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян после заседания Высшего органа партии в центральном офисе РПА.

«В результате обсуждения возможных форматов участия было решено начать процесс предвыборного альянса с партией “Родина”», - сказал Ашотян.

Лидером партии «Родина» является бывший директор СНБ Артур Ванецян.


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