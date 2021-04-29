РПА пойдет на выборы в альянсе с партией «Родина»
20:44, 29 Апрель, 2021
Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян после заседания Высшего органа партии в центральном офисе РПА.
«В результате обсуждения возможных форматов участия было решено начать процесс предвыборного альянса с партией “Родина”», - сказал Ашотян.
Лидером партии «Родина» является бывший директор СНБ Артур Ванецян.
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