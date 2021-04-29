Пайлан подал иск против угрожавшего ему турецкого депутата

Депутат - армямин от прокурдской Демократической партии народов, Гаро Пайлан подал в прокуратуру иск против беспартийного депутата Умита Оздага, который в связи с апрельским заявлением Пайлана сделал националистическое заявление и пригрозил ему.

Пайлан в своем аккаунте в Twitter 24 апреля отметил: “Прошло 106 лет, мы ходим по улицам, носящим имя архитектора геноцида Талаата-паши. Наши дети ходят в школы имени Талаата-паши. Представьте себе, чтобы в Германии сегодня были бы проспекты имени Гитлера и дети ходили бы в гитлеровские школы, какой была бы Германия? Вот как мы живем в Турции”.

В ответ на пост Пайлана независимый депутат от Стамбула Оздаг назвал его “необразованным” и “провокатором”. “Если ты не доволен, то убирайся к черту. Талаат-паша депортировал не армян- патриотов, а армян, таких, как ты, которые били нас в спину. Придет время, и ты переживешь испутание Талаат-паши” - написал националистический депутат в ответ Пайлану в Twitter.

Как передает «Арменпресс», Пайлан обвинил депутата-националиста в “подстрекательстве к преступлению”, в “насаждении вражды в народе”, в “оскорблении и в угрозах”. “Призывы к насилию в отношении меньшинств открывают дорогу преступлениям на почве ненависти. Дискриминационные и ненавистные слова не должны оставаться безнаказанными”, - сказал он.

Умит Оздаг был обвинен и турецкой Ассоциацией прав человека.