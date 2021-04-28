Мы всегда чувствовали вашу поддержку, которая сейчас особенно важна: Пашинян принял французских парламентариев

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня принял парламентскую делегацию Франции во главе с вице-председателем парламентской группы дружбы Франция-Армения, председателем Круга дружбы “Арцах-Франция” Ги Тессье. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в составе делегации были сенатор, вице-председатель парламентской группы дружбы Франция-Армения, член-основатель Круга дружбы “Франция-Арцах” Валери Буайе, депутат НС, вице-председатель парламентской группы дружбы Франция-Армения Жан-Пьер Кубертафо, депутаты Жаклин Дюбуа и Ксавье Бретон.

“Армения высоко ценит Францию, тот факт, что она всегда поддерживает нас. Визит высокопоставленных делегаций как законодательного, так и исполнительного органа Франции в сложный для нас период и их участие в памятных мероприятиях 24 апреля очень важны. Это свидетельствует о солидарности дружественной Франции с Арменией и Арцахом, традиционных армяно-французских отношениях и общих демократических ценностях. Я сказал об этом также в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном”, - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул ключевую роль Франции в международном признании и осуждении Геноцида армян: принятие закона о признании Геноцида армян (которому в этом году исполнилось 20 лет), по инициативе президента Макрона с 2019 года 24 апреля объявлено Днем памяти жертв Геноцида армян и отмечается на государственном уровне. Никол Пашинян поблагодарил собеседников за непосредственные усилия по представлению на обсуждение Национального Собрания Франции 16 апреля проекта резолюции об освобождении удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных.

Ги Тессье отметил, что на протяжении всей своей истории Франция прошла через тяжелые испытания и опустошительные войны и прекрасно понимает и разделяет боль, перенесенную армянским народом. По его словам, очень позорно, что Азербайджан не соблюдает законы войны и не освобождает армянских военнопленных. Именно на это и направлено вынесение соответствующей резолюции на обсуждение Национального Собрания Франции, при этом планируется представить аналогичную резолюцию и на обсуждение Сената.

Вице-председатель парламентской группы дружбы Франция-Армения, председатель Круга дружбы “Арцах-Франция” подчеркнул, что несмотря на тяжелые испытания, надежда на возрождение Армении и Арцаха всегда жива, и Франция будет всячески способствовать этому. В этом контексте 188 голосами “за” и 3 голосами “против” в Национальном Собрании Франции 3 декабря 2020 года была принята также резолюция о необходимости признания Республики Арцах.

Представители парламентской делегации Франции поделились впечатлениями от визита в Арцах и сказали, что они также посетили Центр реабилитации военнослужащих. Они отметили, что были шокированы увиденным в “Ераблуре”, на Степанакертском кладбище, они глубоко опечалены потерями всех армянских семей, и в то же время впечатлены своими контактами в Армении и Арцахе, в том числе с молодыми людьми, которые были полны надежды и веры в будущее.

Никол Пашинян обсудил с членами французской парламентской делегации вопросы, связанные со сложившейся вокруг Арцаха ситуацией. Были также затронуты шаги по возобновлению переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, создаваемые Азербайджаном препятствия в вопросах возвращения армянских военнопленных и доставки гуманитарной помощи в Арцах, а также вопросы сотрудничества в предоставлении медицинской помощи военнослужащим.

Французские парламентарии подчеркнули, что и впредь будут поддерживать Армению и Арцах, содействовать процессу восстановления и развития.

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